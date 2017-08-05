Cimbom kayıplarda

Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Alman ekibi Hertha Berlin ile Franz Fekete Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray, sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Tolga, Selçuk, Rodrigues, Belhanda, Recep ve Gomis 11'iyle başladı. Karşılaşmanın karşılaşmanın 3. dakikasında Marvin Plattenhardt'ın köşe atışında Karim Rekik'in kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Gomis'in ara pasında Rodrigues'in ceza sahası içinden şutu üst direkten geri geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.



60. dakikada Rodrigues - Belhanda paslaşması sonrası Eren Derdiyok kaleye sırtı dönük pozisyonda yaptığı vuruşla eşitliği sağladı: (1-1) 74. dakikada Esswein'ın soldan ortasında Ibisevic'in vuruşu ağlara gidince Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.





Stat: Franz Fekete

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx (Carole dk. 46 x), Maicon xx (Donk dk. 73 x), Ahmet Çalık x (Fernando dk. 46 xx), Linnes x (Tarık dk. 79 x), Tolga x (Ndiaye dk. 46 x), Selçuk x (Koray dk. 36 x), Rodrigues xx (Emrah dk. 79 x), Belhanda xx (Atalay dk. 73 x), Recep x (Sinan dk. 58 x), Gomis x (Eren dk. 58 xx)

Hertha Berlin: Jarstein xx, Pekarik xx, Skjelbred xx, Rekik xxx, Darida xx, Esswein xx, Kalou xxx, Langkamp xx, Ibisevic xxx, Plattenhardt xx, Weiser xx

Goller: Eren (dk. 60) (Galatasaray), Rekik (dk. 3), Ibisevic (dk. 74) (Hertha Berlin)