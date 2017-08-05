Cimbom kayıplarda
2017-2018 sezonu ikinci yurt dışı kampı için Avusturya'da bulunan Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile karşılaştı. Galatasaray, yeni tranferlerin de forma giydiği maçı 2-1 kaybetti.
Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Alman ekibi Hertha Berlin ile Franz Fekete Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray, sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Tolga, Selçuk, Rodrigues, Belhanda, Recep ve Gomis 11'iyle başladı. Karşılaşmanın karşılaşmanın 3. dakikasında Marvin Plattenhardt'ın köşe atışında Karim Rekik'in kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve Alman ekibini 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Gomis'in ara pasında Rodrigues'in ceza sahası içinden şutu üst direkten geri geldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
60. dakikada Rodrigues - Belhanda paslaşması sonrası Eren Derdiyok kaleye sırtı dönük pozisyonda yaptığı vuruşla eşitliği sağladı: (1-1) 74. dakikada Esswein'ın soldan ortasında Ibisevic'in vuruşu ağlara gidince Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Stat: Franz Fekete
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx (Carole dk. 46 x), Maicon xx (Donk dk. 73 x), Ahmet Çalık x (Fernando dk. 46 xx), Linnes x (Tarık dk. 79 x), Tolga x (Ndiaye dk. 46 x), Selçuk x (Koray dk. 36 x), Rodrigues xx (Emrah dk. 79 x), Belhanda xx (Atalay dk. 73 x), Recep x (Sinan dk. 58 x), Gomis x (Eren dk. 58 xx)
Hertha Berlin: Jarstein xx, Pekarik xx, Skjelbred xx, Rekik xxx, Darida xx, Esswein xx, Kalou xxx, Langkamp xx, Ibisevic xxx, Plattenhardt xx, Weiser xx
Goller: Eren (dk. 60) (Galatasaray), Rekik (dk. 3), Ibisevic (dk. 74) (Hertha Berlin)
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:29
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Emre Mor için resmi açıklama geldi
Toplam 8
Yorum
:D emre zaten çöp tek bildigi koşmak futbol koşmaktan ibaretse atletleri alalım sahaya :D futbolcu olmak için baya genç daha emre :D
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Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye bir transfer çalımı daha!
Toplam 24
Yorum
aziz istifa fener elindeki ıskartalarla geçmiş yılların çeri çöpü ile dolu ..
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Beşiktaş istedi, Fener alıyor
Toplam 39
Yorum
fener olmazz takımda o kadar çer çöp var ki vdemirel hali koybaşı rvp topal alper say say bitmiyor gardaşım..
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