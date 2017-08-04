 Terim'e doğru – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Terim'e doğru

    Terim'e doğru

    Luce ile görüşmelerin çok önce başladığı ve bu nedenle Rumen hoca ile öncelikle masaya oturulduğu açıklandı; Terim’e sıcak mesaj gönderildi. Sportif AŞ'de üst düzey yöneticilik teklif edilecek.

    Mircea Lucescu'nun Milli Takım'a gitmesinin şokunu yaşayan Galatasaray'da yollar Fatih Terim'e çıkıyor. Lucescu'nun milli takıma gitmesiyle ilgili bir açıklama yayımlayan sarı-kırmızılı kulüp, hem niye öncelikle Rumen hocaya gittiklerini açıkladı hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na sitemde bulundu.

    Lucescu ile Terim milli takımın başındayken görüşmeye başladıklarının altını çizen Galatasaray yönetimi, "Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu'ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti.

    Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti" ifadesini kullandı.

    Ayrıca, Lucescu'ya milli takımda başarılar dilenirken, "Yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız" denilerek göndermede bulunuldu. Bu açıklama ile kamuoyundan gelmesi muhtemel 'Neden önce Lucescu'ya gittiniz?' sorusuna resmi ağızdan yanıt verilmiş oldu. Galatasaray'ın kısa bir süre içinde Terim'e de Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması bekleniyor.

    G.SARAY'A 'HAYIR' DEMEZ
    'ın eski oyuncularından Necati Ateş, 'in sarı-kırmızılı ekibin başına geçeceğine inandığını söyledi. Terim'in hiçbir zaman Galatasaray'ı reddetmeyeceğini belirten Ateş, "Galatasaray ve Türk futbol tarihinin efsanesi Fatih Terim, belki bir hafta bir ay olur bilemiyorum ama mutlaka gelecektir. Galatasaray'ı bu kaostan çıkartan isim Fatih Terim olacaktır" şeklinde konuştu.

    İMPARATOR EVİNDE!



    SARI-KIRMIZI KALP KOYDU
    Buse Terim'in attığı iddia edilen tweet, bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Buse Terim adıyla yapılan paylaşımda "İmparator Evinde" yazılırken mesajın yanına iki tane de sarı kırmızı kalp emojisi konuldu. Tweet, "Terim, Galatasaray'a dönüyor" şeklinde algılandı.



    GERÇEKLE İLGİSİ YOKTUR
    Ancak taraftarı heyecanlandıran tweet'in asılsız olduğu anlaşıldı. Yapılan paylaşımların ardından Buse, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Son 1 saattir dolaşan, benim attığım iddia edilen tweet'in gerçekle ilgisi yoktur" açıklamasını yaptı ve söylentilere noktayı koydu.

    DİĞER ADAY SAMMER
    GALATASaray'ın teklifini reddeden Lucescu'nun yerine G.Saray yönetimi yeni bir futbol aklı arayışlarına devam ediyor. Fatih Terim ilk sıraya yerleşirken daha önceki dönemlerde de adı G.Saray ile anılan Mathias Sammer da gündemde... Sarı- kırmızılı yönetimin üzerinde durduğu sportif CEO'luk görevini daha önce Bayern Münih'te yapan Alman spor adamıyla da bir görüşme yapılması planlanıyor.

    İKİ SENEDE DÖRT KİŞİ
    Galatasaray'ın başında ikinci senesini dolduran Başkan Dursun Özbek, futbol aklı olarak dört isimle çalıştı. İlk senesinde futbolu Cüneyt Tanman'a emanet eden Başkan Özbek, Tanman'ın ayrılmasıyla kardeşi Mehmet Özbek'i sahaya sürdü. Eleştiriler ve tepkiler üzerine ikinci senede Alp Yalman ve Levent Nazifoğlu göreve getirildi. Ancak arzulanan başarı yakalanamadı ve onlar da gitti.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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