 Talisca Süper Kupa maçında yok – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Talisca Süper Kupa maçında yok

    Talisca Süper Kupa maçında yok

    Lisansı çıkmayan , Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'la oynayacağı Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek.

    Beşiktaş'ta lisansı çıkmayan , Atiker Konyaspor ile oynanacak Süper Kupa finalinde oynayamayacak.

    NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'a Süper Kupa Finali öncesi kötü haber geldi. Pazar günü Atiker Konyaspor ile ile oynayacak Siyah Beyazlılar, Anderson Talisca'dan yararlanamayacak. Lisansı çıkmayan Brezilyalı yıldız takımını yalnız bırakılacak.

    BENFİCA TALISCA'YI GERİ ÇAĞIRDI
    Beşiktaş'ın Talisca'nın lisansını çıkaramamasının nedeni ise Benfica'nın oyuncunun evraklarını göndermemesi. Beşiktaş, Benfica'yla geçen yıl bir yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya varmıştı. Siyah Beyazlılar'ın, Benfica'ya bu sezon başında 2 milyon Euro'luk bir ödeme yapması gerekiyordu. Ancak Benfica, Beşiktaş'ın bu rakamı ödemediği gerekçesiyle Talisca'nın lisansı için gerekli olan evrakları göndermedi. Pepe, Negredo'nun gibi yeni transferlerin lisansları çıkmasına karşın, Talisca'nın lisansı çıkartılamadı.

    Benfica'nın konuyu uzatma yanlısı gibi tavır sergilerken, Siyah Beyazlılar ile Benfica arasında görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın konuyu FIFA'ya taşıması gündemde.

    Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaşlı yetkililer, yoğun gündem geçirdi. Buna karşın Benfica evrakları göndermedi. Beşiktaş oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varmasına karşın, Portekiz ekibi oyuncuyu geri çağırdı.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:20
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