 Sıra geldi Feghouli’ye – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Sıra geldi Feghouli’ye

    Sıra geldi Feghouli’ye
    Fernando'nun işini bitiren Galatasaray Yönetimi, 'ye de imza attırabilmek için yoğun bir çaba sarfediyor. Uzun süredir gündemde bulunan Cezayir asıllı Fransız kanat oyuncusuna yakın markajı sürdüren sarı-kırmızılıların birkaç gün içerisinde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor. Takımı West Ham ile yeni sezona hazırlanan 28 yaşındaki Feghouli ise çalışmalarına devam ediyor.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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