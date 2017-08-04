 ''Selçuk bir yere gitmiyor'' – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    ''Selçuk bir yere gitmiyor''

    ''Selçuk bir yere gitmiyor''
    Sportif direktör Cenk Ergün, kaptan 'ın geleceğiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Ergün, "Selçuk İnan, Galatasaray'ın kaptanıdır. Ve kaptanımız bizimle kalacak. Bir yere gitmiyor. Ne onun ne de Galatasaray'ın gündeminde ayrılık konusu var" açıklamasını yaptı.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:20
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