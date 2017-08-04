Ndiaye Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Avusturya kampına katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda, teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman basına açık gerçekleştirildi.
Tudor'un futbolcularla yaptığı konuşmayla başlayan idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından, pas ve top kontrolü çalışması yaptı. Antrenmanda, Hırvat teknik adam oyuncularını sık sık uyardı.
Serdar Aziz, Eray İşcan ve Yunus Akgün takımdan ayrı olarak koşu yaparken, kaleciler Muslera, İsmail Çipe'nin yanı sıra Barış Zeren de takımdan ayrı çalıştı.
Az sayıda Galatasaraylı taraftarın takip ettiği antrenman çift kale maçla sona erdi.
- Basın mensuplarıyla maç
İdmanın ardından, Galatasaray teknik ekibi ile basın mensupları maç yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile yarın hazırlık maçı yapacak. Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:25
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GÖRÜLSÜN. LİGE HAZIR MI DEĞİL Mİ.GENE GS YAT SPOR ASLAN : GS YIN HAZIRLIK MAÇI VAR MI Kİ GOMİS GOL ATSIN. GS ŞİMDİYE KADAR EN AZ ÜÇ GÜÇLÜ TAKIMLA HAZIRLIK MAÇI YAPMALIYDI Kİ GS YIN NE OLDUĞU
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI GİT SAYFANA YORUM YAP MİKSER SENİ GOMİS BELHANDA MAICON MARİANO FERNANDO NDYANE FEGULİ TRANSFERLERİ DEGİLMİ YÖNETİME SALDIRIŞINIZ
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI FEGULİ NEREDE KALDI YÖNETİM ACELE EDİN BİR HAFTA KALDI FEGULİ YOK SAG KANAT HAALA YOK BAŞKAN LÜTFEN FEGULİYİ GETİR
Ndiaye Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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