 Ndiaye Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Ndiaye 'da ilk antrenmanına çıktı

    Ndiaye Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

    'ın yeni transferi Senegalli orta saha oyuncusu , Avusturya kampına katıldı ve ilk antrenmanına çıktı.

    Sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda, teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman basına açık gerçekleştirildi.

    Tudor'un futbolcularla yaptığı konuşmayla başlayan idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından, pas ve top kontrolü çalışması yaptı. Antrenmanda, Hırvat teknik adam oyuncularını sık sık uyardı.

    Serdar Aziz, Eray İşcan ve Yunus Akgün takımdan ayrı olarak koşu yaparken, kaleciler Muslera, İsmail Çipe'nin yanı sıra Barış Zeren de takımdan ayrı çalıştı.

    Az sayıda Galatasaraylı taraftarın takip ettiği antrenman çift kale maçla sona erdi.

    - Basın mensuplarıyla maç

    İdmanın ardından, teknik ekibi ile basın mensupları maç yaptı.

    Sarı-kırmızılı takım, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile yarın hazırlık maçı yapacak. Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:25
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