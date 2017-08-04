 Melo’dan mesaj var – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Melo’dan mesaj var

    Melo’dan mesaj var
    Cimbom'un unutulmaz yıldızı dönme ihtimaliyle ilgili konuştu. Palmeiras forması giyen Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'a aşığım. İlerleyen günlerde yeniden sarı-kırmızılı formayı giyer miyim, bunu sadece Allah bilir. Ama şu anda benimle kimse temasa geçmedi" dedi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:52
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