Lucescu'dan ilk açıklama

Milli Takım Teknik Direktörlüğü için anlaşmaya varılan Rumen teknik adam Mircea Lucescu , Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle imzayı attı.Fatih Terim'le yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yla anlaşmaya vardı. Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran deneyimli teknik adam, kendisini 2 yıllığına Milli Takım'a bağlayan imzayı attı.İmza töreni öncesinde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim ve ekibine teşekkür ederek, "Fatih Hoca'yla geçen süreçten sonra Mircea Lucescu'yla buradayız. Kariyerinde 35 kupa bulunan bir teknik adamla burada oturmak gurur veriyor. Hocamızla 13 sene önce çalışacaktık ama kısmet bugüneymiş. 4 maç ve 2 yıllık bir anlaşma imzalıyoruz. Kendisiyle temasım 31 Temmuz'da öğleden sonra olmuştur. Hocamızın karakteriyle başarılarıyla tartışmaya gerek yok. 13 sene önce çalışmak istediğimiz bir ismi Türkiye'ye getirmek bugüne kısmetmiş" ifadelerini kullandı.Yıldırım Demirören'in ardından konuşan Mircea Lucescu, "Belki Türkiye'ye birkaç sene önce gelmeliydim. 4 sene boyunca Galatasaray ve Beşiktaş'ta çok iyi dönemler geçirdik. Taraftar ve kulüpler açısından önemli başarılar yakaladık. Yine aynı duyguları paylaşacağım bir ülkeye gittim. Ukrayna'da Shakhtar Başkanı bana bu imkanı sundu ve ben de değerlendirdim. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'yla 2 kez, Galatasaray ve Beşiktaş'la da 1'er kez temasım oldu. Sonunda buraya gelmeyi kabul ettim. Siyasi durumlardan dolayı Ukrayna'dan ayrılma kararı aldım. Buradaki takımların güç kaybetmesi nedeniyle kalmak benim için anlamsız kalmıştı. Ben de Zenit'e gittim. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirmedik Zenit'te. İmza attıktan sonra 3 önemli oyuncu kaybettik. Başkan birçok şeyi değiştirmek istedi ve ben de kariyerim açısından geri planda kalmayı tercih ettim. 1,5 ay düşündüm ve bu düşünme süresinin ardından evde duramayacağımı ve çalışmanın daha iyi olacağına karar verdim" açıklamasını yaptı.Galatasaray yönetiminin kendisiyle Östersunds maçlarının ardından temas kurduğunu belirten Lucescu, "Bu şartlarda ilk olarak Galatasaray benimle temasa geçti, Östersunds maçlarının ardından takıma yardımcı olmam konusunda temasa geçtiler. Başkan Yardımcısı Bükreş'e geldi ve bana futbol direktörü olma imkanı sunuldu. Kabul etmedim, reddetmedim, sadece 1 hafta sonra tekrar konuşalım dedim. Benim olacağım görevde kendimi teknik direktör olarak değerlendirince benim üzerimde olan birisinin baskı oluşturacağını düşündüm ve kararımı verdim. Galatasaray tekrar Bükreş'e geldi ve bu pozisyonda çalışmayacağımı kendilerine ilettim. 31 Temmuz tarihinde sayın başkanla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik ve kendisi bana bu teklifi sundu. Ayın 1'inde Galatasaray başkanı ve yardımcısı tekrar Bükreş'e geldi. Ben kendilerine bana bir teklif yapıldığını ve bu konu için TFF Başkanı'yla görüşmemiz olduğunu ilettim. Milli Takım'ın başına geçmek için görüşeceğimizi de ifade ettim. Sayın Ali Dürüst ve Başkan'la görüşmemizi gerçekleştirdik. Sayın Ali Dürüst'le Galatasaray'la muazzam bir işbirliği yapmıştık, Sayın Başkan'la da yine Beşiktaş'ta aynı şekilde çok iyi çalışma ortamı yakalamıştık" diye konuştu.İnsanlara ve yerlere bağlandığını ifade eden Lucescu, "Böyle bir teklif olunca hemen kabul ettim. Bu kadar uzun anlattığım için şimdiden özür diliyorum ama başka anlamlar çıkartılmaması için böyle anlattım. Her şey çok düzgün şekilde ilerledi. Bu teklifi kabul etmemde, bu ülkeye olan sevgim var. Bu görevdeyken inanıyorum ki başta Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları yanımda olacaktır, ayrıca Fenerbahçe taraftarları da yanımda olacaktır. Şimdi böyle bir görevle kimseyi kızdırmamış oluyorum. Şu anda en önemli görevdeyim. Türk futbolunun uluslararası imajı için de çok önemli bir durum. Bu arada sayın Fatih Terim'e de çok teşekkür ediyorum. Hayatlarımız birbirini takip ediyor gibi. Galatasaray'ın başından ayrıldı, ben geçtim. Şimdi de Milli Takım'dan ayrıldı ve ben geçiyorum. Umarım Fatih Terim bir gün Galatasaray'ın başına geçer ve başarılı olur" dedi.Türk futboluna büyük bir sevgi beslediğini sözlerine ekleyen Rumen çalıştırıcı, "Her sezon transfer döneminde adımı gazetelerde gördüğümde gurur duyuyorum. Bütün takımlarla ismim anıldı ve bu durum beni gerçekten mutlu etti. Türkiye'de atasözlerinin sevildiğini iyi biliyorum. İyi arkadaşlar zor günde belli olur. Eğer böyle bir günde kabul etmeseydim arkadaş olarak görünemeyebilirdim" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Lucescu'ya sağlığıyla ilgili sorulan bir soruya tepki gösterirken, Mircea Lucescu da, soruyu soran gazeteciye yaşını sorup, "İstersen gel birlikte fotoğraf çektirelim. Bakalım hangimiz daha genç duruyor" cevabını verdi. Yıldırım Demirören, Fatih Terim'le ilgili olarak da, "Sayın Fatih hocamızla yollarımızı ayırdık. Kendisiyle konuşup vardığımız kararı ben yönetim kuruluyla paylaşacağım, sonrasında bir karara varacağım. Türkiye Futbol Direktörlüğü görevi ortadan kalkmıştır. Sayın Lucescu A Milli Takımlar Sorumlusu olarak çalışacaktır" dedi.Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile karşılaşılacağının hatırlatıldığı Mircea Lucescu, "Şu anda Ukrayna Milli Takımı'nın ilk 11'inde oynayan 11 futbolcunun 8'ini Shakhtar Donetsk'teyken ben yetiştirmiştim. Shevchenko'lu Ukrayna Milli Takımı'na çok büyük bir saygım var ama bu bir rekabettir" dedi. Türk futbolunu kalkındırmak için burada olduğunu ifade eden Luce, "Daha gelmeden eleştirileri görüyorum. Basına, futbol federasyonuna, yönetim kuruluna, antrenörlere ve herkese ihtiyaç var. Hepimiz birlik olarak Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Benimle ilgili bir sıkıntı varsa hemen gidebilirim hiç sorun değil benim için. Ben burada çalışırken her maça çıkmadan önce futbolcuların çok iyi çalıştığını gördüm. 2002'deki Dünya 3.'sü olan Milli Takım'ı hatırlıyorum. O dönemde hem medya, hem taraftarlar ve Türkiye'nin birçok kolu birlik olarak getirmişti. Bunu tekrar başarabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.Mircea Lucescu'nun ardından konuşan Yıldırım Demirören, "Sevgili Şenol hocamız çok değerli bir kulübün başında. Biz önümüzdeki 2 maç eğer kulübü rahatsız etmezse, anlaşabilir miyiz diye sormuştum. Ancak planlama uymadı. Ama Lucescu hocamız zaten bir kulüple çalışmıyordu ve bu nedenle anlaşmamız 2 yıllık oldu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugüne kadar takımın başına 46 hoca gelmiş ve bunun 18'i yabancı. Lucescu ne ilk, ne de son olacak. Biz artık 4 isim değil, 15 Türk hoca arasından alternatif bakmak istiyoruz. Türk hocaların da bu duruma artık bir değerlendirmesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. Toplantının son bölümünde imzalar atıldı ve toplu fotoğraf çektirildi.