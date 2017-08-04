 KAP’a bildirildi kampa katıldı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    KAP’a bildirildi kampa katıldı

    KAP’a bildirildi kampa katıldı

    Galatasaray dün sağlık kontrolünden geçip kampa katılan Ndiaye'yi KAP 'a bildirdi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Osmanlıspor'a 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Senegalli oyuncu 25. maça çıkarsa 750 bin euro, 50. maçını oynarsa 750 bin euro daha ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Ndiaye ise yıllık 2 milyon 750 bin euro garanti para, kazanılan her puan için de 5 bin euro prim alacak. Sözleşmesi 2021'de bitecek olan Ndiaye'nin serbest kalma bedeli ise 18 milyon euro olarak belirlendi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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