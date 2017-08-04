Hoşgeldin Fernando
Galatasaray’ın Brezilyalı yeni transferi dün gece Atatürk Havalimanı’na indi. Sarı-kırmızılı taraftarların karşıladığı sambacı yıldız bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
G.Saray yönetiminin dün öğle saatlerinde KAP'a bildirdiği sambacı süperstar, bugün gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı atacak. Fernando'nun bugün ya da yarın Avusturya kampına katılması bekleniyor.
TRANSFERİ MAİCON BİTİRDİ!
Bu sezon G.Saray'a gelen Maicon, Fernando'nun transferinde büyük rol oynadı. Tecrübeli savunmacı, Porto'da birlikte forma giydiği Fernando'nun gelmesinde önayak oldu. Brezilyalı oyuncu ile sürekli temas kurarak telkinde bulunan Maicon'un ısrarları deneyimli ön liberonun Cimbom'u tercih etmesine sebep oldu.
YENİ BİR MACERA
Manchester'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan Fernando uçağa binmeden ilginç bir paylaşımda bulundu. İstanbul yolculuğu öncesi Türk Hava Yolları'nın broşürüyle poz veren 30 yaşındaki sambacı ön libero, "Yeni maceram için en iyisiyle yola çıkıyorum" ifadesini kullandı.
PARA DEĞİL FUTBOL AŞKI!
Futbol oynama isteği Fernando'nun Galatasaray'a gelmesinde en önemli faktörlerden biri oldu. Manchester City'nin ABD kampına katılmayan Brezilyalı ön libero düzenli forma giyebileceğine inandığı için Cimbom'u tercih etti. Premier Lig ekibiyle 2 yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki sambacı alacağı ücrette de büyük fedakarlığa gitti.
4 MİLYON EURO KAZANIYORDU
Ada'da yıllık 4 milyon euro'ya yakın bir ücret kazanan Fernando "11'de oynamak istiyorum. Para benim için ikinci planda" diyerek Cimbom'da yıllık 2.6 milyon euro almayı kabul etti.
İŞTE CİMBOM'UN 'YENİ MELO'SU - FERNANDO HAKKINDA BİLİNMEYENLER....
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:52
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Toplam 6
Yorum
Serdar 37 Ya şu araplarda ne para var
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Toplam 6
Yorum
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Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
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