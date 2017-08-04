 Hoşgeldin Fernando – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Hoşgeldin

    Hoşgeldin Fernando

    ’ın Brezilyalı yeni transferi dün gece Atatürk Havalimanı’na indi. Sarı-kırmızılı taraftarların karşıladığı sambacı yıldız bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.

    Ve 'da transfer rüzgarı tüm hızıyla sürüyor. Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano ve Ndiaye derken da resmen Aslan oluyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Premier Lig ekibi Manchester City'den 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında işini bitirdiği Brezilyalı ön libero, dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarların yoğun coşkusuyla karşılaşan 30 yaşındaki futbolcu, Cimbom'a büyük başarılar kazanmak için geldiğini söyledi.

    3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
    G.Saray yönetiminin dün öğle saatlerinde KAP'a bildirdiği sambacı süperstar, bugün gerçekleşecek sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı atacak. Fernando'nun bugün ya da yarın Avusturya kampına katılması bekleniyor.



    TRANSFERİ MAİCON BİTİRDİ!
    Bu sezon G.Saray'a gelen Maicon, Fernando'nun transferinde büyük rol oynadı. Tecrübeli savunmacı, Porto'da birlikte forma giydiği Fernando'nun gelmesinde önayak oldu. Brezilyalı oyuncu ile sürekli temas kurarak telkinde bulunan Maicon'un ısrarları deneyimli ön liberonun Cimbom'u tercih etmesine sebep oldu.



    YENİ BİR MACERA
    Manchester'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan Fernando uçağa binmeden ilginç bir paylaşımda bulundu. İstanbul yolculuğu öncesi Türk Hava Yolları'nın broşürüyle poz veren 30 yaşındaki sambacı ön libero, "Yeni maceram için en iyisiyle yola çıkıyorum" ifadesini kullandı.

    PARA DEĞİL FUTBOL AŞKI!
    Futbol oynama isteği Fernando'nun Galatasaray'a gelmesinde en önemli faktörlerden biri oldu. Manchester City'nin ABD kampına katılmayan Brezilyalı ön libero düzenli forma giyebileceğine inandığı için Cimbom'u tercih etti. Premier Lig ekibiyle 2 yıllık daha kontratı bulunan 30 yaşındaki sambacı alacağı ücrette de büyük fedakarlığa gitti.

    4 MİLYON EURO KAZANIYORDU
    Ada'da yıllık 4 milyon euro'ya yakın bir ücret kazanan Fernando "11'de oynamak istiyorum. Para benim için ikinci planda" diyerek Cimbom'da yıllık 2.6 milyon euro almayı kabul etti.



    İŞTE CİMBOM'UN 'YENİ MELO'SU - FERNANDO HAKKINDA BİLİNMEYENLER....

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:52
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