G.Saray başkanı eli boş dönmez
Galatasaray Başkanı futbolcunun ayağına gitmez. Biz gittiğimiz zaman bitiriyorduk (Lucescu için) başkan boşuna gitmez, eli boş da dönmez. Kulübün değerleri erozyona uğruyor.”
Lucescu-Özbek görüşmesi: "Biz gittiğimiz zaman bitiriyorduk. Galatasaray Başkanı boşuna gitmez, eli boş da dönmez.
Ndiaye transferi: Galatasaray Başkanı futbolcuya gitmez. Futbolcu Başkan'ın ayağına gelir. Elbette ki tanışırlar, ister elini öper ister kucaklaşır... Ama oyuncu kim olursa olsun, başkan onun ayağına gitmez. "Osmanlıspor'un 300 bin Euro'ya aldığı oyuncuya 9 milyon Euro veriyorsun... 7.5 milyon değil bonuslarla 9 milyon olacak o! Zaten büyük yatırım yapmışsın, elbette ki oynatacaksın ve 7.5 olacak 9...''
Özbek'in icraatları: Tenkit etmek istemiyorum. Ama vaziyet ortada. G.Saray değerleri erozyona uğruyor. Sadece futbol değil hepsine yaklaşım yanlış. Bunu değiştirecek olan da Divan Kurulu ve Genel Kurul'dur. Ama anladığım kadarıyla üyeler memnunlar!
Sabah
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:25
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Sıra geldi Feghouli’ye
Toplam 16
Yorum
bcde fehhouli yaşlı değilki kardeşim 27 yaşında eğer bizde sağlam performans gösterirse hem takımı uçurur hemde iyi paraya satarız piyasası var
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Muhtemel rakipleri 6'ya düştü
Toplam 5
Yorum
enes elbistan BİZE GENE KEZBAN TRİBİDE CABASI :):)
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Beşiktaş, Negredo'yu KAP'a bildirdi
Toplam 8
Yorum
Boş transfer Yahu bu parayı taliscaya verseydiniz keşke ya bu kadar boş bir transfer olamaz...
G.Saray başkanı eli boş dönmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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