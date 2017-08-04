 G.Saray başkanı eli boş dönmez – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    G.Saray başkanı eli boş dönmez

    G.Saray başkanı eli boş dönmez

    Galatasaray Başkanı futbolcunun ayağına gitmez. Biz gittiğimiz zaman bitiriyorduk (Lucescu için) başkan boşuna gitmez, eli boş da dönmez. Kulübün değerleri erozyona uğruyor.”

    Galatasaray eski başkanı , Mircea Lucescu'yu ikna etmek için Bükreş'e ve Ndiaye transferi için başkent Ankara'ya giden başkan 'i sert bir dille eleştirdi. İşte efsane başkanın yaptığı açıklamaları:

    Lucescu-Özbek görüşmesi: "Biz gittiğimiz zaman bitiriyorduk. Galatasaray Başkanı boşuna gitmez, eli boş da dönmez.

    Ndiaye transferi: Galatasaray Başkanı futbolcuya gitmez. Futbolcu Başkan'ın ayağına gelir. Elbette ki tanışırlar, ister elini öper ister kucaklaşır... Ama oyuncu kim olursa olsun, başkan onun ayağına gitmez. "Osmanlıspor'un 300 bin Euro'ya aldığı oyuncuya 9 milyon Euro veriyorsun... 7.5 milyon değil bonuslarla 9 milyon olacak o! Zaten büyük yatırım yapmışsın, elbette ki oynatacaksın ve 7.5 olacak 9...''

    Özbek'in icraatları: Tenkit etmek istemiyorum. Ama vaziyet ortada. G.Saray değerleri erozyona uğruyor. Sadece futbol değil hepsine yaklaşım yanlış. Bunu değiştirecek olan da Divan Kurulu ve Genel Kurul'dur. Ama anladığım kadarıyla üyeler memnunlar!

    Sabah
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:25
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