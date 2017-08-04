Galatasaray'da şok sakatlık!
Galatasaray'da, Serdar Aziz zemin mağduru oldu. Sarı kırmızılıların dün akşam yaptığı antrenmanın son bölümünde Serdar Aziz'in, zemindeki çukura basması sonrasında ayak bileğini burktuğu açıklandı.
Serdar'ın tedbir amaçlı antrenmana alınmadığı ve 2 gün tedavi olacağı belirtildi. Serdar'ın durumunun çok ciddi olmadığı ancak Hertha Berlin ile oynanacak hazırlık maçında görev alamayacağı belirtildi. Mariano ve Koray Günter ise salonda kuvvetlendirme çalışmasına tabii tutulurken, bugün takımla antrenmanlara katılacakları belirtildi.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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Toplam 6
Yorum
Serdar 37 Ya şu araplarda ne para var
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Tarihin en pahalı transferi açıklandı! Neymar resmen PSG'de
Toplam 6
Yorum
sami adamlar futbolcu yetistiriyor bizimkier de sogan
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Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Toplam 7
Yorum
Fb Hoca hic bir zaman futbol oynatmamistir o cimlerin dili de olsada konussa.sifir yaratacilik,transferler fos mu fos.film ayni malasef
Galatasaray'da şok sakatlık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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