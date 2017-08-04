 Cimbom’u niye kabul etmedi? – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Cimbom’u niye kabul etmedi?

    Cimbom’u niye kabul etmedi?

    'nun milli takımı tercih etmesinin nedenleri merak edilirken dedikodu kazanı da kaynamaya devam ediyor.

    Artık 72 yaşına giren Rumen hocanın, Galatasaray'daki iç çekişmelere dahil olmak istemediği ve milli takımı sakin bir liman olarak görmesi nedeniyle sarı-kırmızılı takımı reddettiği ileri sürülürken yeni iddialar da gelmeye devam ediyor. Buna göre 'nun, her konuda tam yetkili olmak istediği ancak yönetici Mehmet Özbek'in "Parayı kontrol ettirmem" yanıtı vermesi üzerine milli takıma yöneldiği ifade edildi.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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