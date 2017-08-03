 Suç duyurusu yaptı – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Suç duyurusu yaptı

    Suç duyurusu yaptı
    Sportif Direktör Cenk Ergün, Twitter'da aralarındaki yazışmaları yayımladığı için menajer Bayram Tutumlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ergün, iftirada bulunma, hakaret içerikli ifadeler kullanma, tehdit edilme iddiasıyla savcılığa gitti.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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