Stoperde adaylar çoğalıyor

Maicon'un yanına yeni bir isim arayan Galatasaray'da Denayer, Mbiwa, Heleno'dan sonra dördüncü aday Gent'ten Omar Colley oldu. Oyuncuyu Sampdoria'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin de istediği iddia edildi. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gambiyalı stoper geçen yıl 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Djurgardens'tan transfer edilmişti.