 Stoperde adaylar çoğalıyor – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Stoperde adaylar çoğalıyor

    Stoperde adaylar çoğalıyor
    Maicon'un yanına yeni bir isim arayan Galatasaray'da Denayer, Mbiwa, Heleno'dan sonra dördüncü aday Gent'ten Omar Colley oldu. Oyuncuyu Sampdoria'nın yanı sıra Fenerbahçe'nin de istediği iddia edildi. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gambiyalı stoper geçen yıl 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ile Djurgardens'tan transfer edilmişti.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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