Selçuk gidiyor mu?

Son transferlerin ardından Selçuk İnan'ın ayrılmak istediği iddiası gündeme bomba gibi düşse de bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.8 milyon euro net maaş kazanan oyuncunun, ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.