 Selçuk gidiyor mu? – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Selçuk gidiyor mu?

    Selçuk gidiyor mu?
    Son transferlerin ardından Selçuk İnan'ın ayrılmak istediği iddiası gündeme bomba gibi düşse de bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2.8 milyon euro net maaş kazanan oyuncunun, ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:23
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