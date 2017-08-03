 Şartları görüşürüz – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Şartları görüşürüz

    Şartları görüşürüz
    Bursa Başkanı , Galatasaray'ın listesine aldığı iddia edilen için kendilerine ulaşan resmi bir teklifin olmadığını söyledi. Ay, "Teklif gelirse şartları görüşürüz" dedi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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