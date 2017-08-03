 Samir Nasri Cimbom'a – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Cimbom'a

    Samir Nasri Cimbom'a

    ’ın Manchester City’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu için devrede olduğu ifade edildi. Sol kanat başta orta sahada her bölgede forma giyen Nasri ile Nice’in de yakından ilgilendiği bildirildi.

    Yeni sezona yepyeni bir kadroyla girmeye hazırlanan Galatasaray'la ilgili iddialar birbirini kovalamaya devam ediyor. Şu ana dek Belhanda, Gomis, Maicon ve Mariano'yu renklerine bağlayan, Badou Ndiaye'yi sağlık kontrolünden geçiren ve Feghouli ile Fernando transferlerinde de sona yaklaşan 'ın, bir başka yıldızı daha gündemine aldığı ifade edildi. beIN Sports'un haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan için devrede...

    BEŞİKTAŞ DA ÇOK İSTEDİ
    2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın karşısında önemli bir engel bulunuyor. Balotelli'nin de forma giydiği Nice, Galatasaray'la birlikte Nasri ile ilgileniyor. Guardiola'nın planları arasında yer almayan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Geçen sezon Beşiktaş'ın da kıyısından dönen ve kiralık olarak Sevilla'da forma giyen Fransız yıldız, İspanyol ekibiyle 30 maçta görev alıp; 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

    GUARDİOLA GÖZDEN ÇIKARDI
    Galatasaray'ın almak istediği Samir Nasri'nin Manchester City'deki süresi doldu. Teknik direktör Pep Guardiola, Fransız yıldızı önümüzdeki sezonun planları çerçevesinde takımda düşünmediğini dile getirdi. Guardiola, "O durumun farkında. Orta sahada çok oyuncumuz var. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanarak Nasri'yi takımda düşünmediğini ortaya koymuştu.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:34
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