Samir Nasri Cimbom'a
Galatasaray’ın Manchester City’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu için devrede olduğu ifade edildi. Sol kanat başta orta sahada her bölgede forma giyen Nasri ile Nice’in de yakından ilgilendiği bildirildi.
BEŞİKTAŞ DA ÇOK İSTEDİ
2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın karşısında önemli bir engel bulunuyor. Balotelli'nin de forma giydiği Nice, Galatasaray'la birlikte Nasri ile ilgileniyor. Guardiola'nın planları arasında yer almayan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Geçen sezon Beşiktaş'ın da kıyısından dönen ve kiralık olarak Sevilla'da forma giyen Fransız yıldız, İspanyol ekibiyle 30 maçta görev alıp; 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
GUARDİOLA GÖZDEN ÇIKARDI
Galatasaray'ın almak istediği Samir Nasri'nin Manchester City'deki süresi doldu. Teknik direktör Pep Guardiola, Fransız yıldızı önümüzdeki sezonun planları çerçevesinde takımda düşünmediğini dile getirdi. Guardiola, "O durumun farkında. Orta sahada çok oyuncumuz var. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanarak Nasri'yi takımda düşünmediğini ortaya koymuştu.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:34
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
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