İki teklif geldi

Palmeiras'ta kadro dışı kalan Felipe Melo, geleceğiyle ilgili konuştu. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Palmeiras'tan büyük ihtimalle ayrılacağım. Türkiye'den 2 teklif aldım ancak bu takımlar arasında Galatasaray yok" dedi.