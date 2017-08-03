 İki teklif geldi – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    İki teklif geldi

    İki teklif geldi
    Palmeiras'ta kadro dışı kalan Felipe Melo, geleceğiyle ilgili konuştu. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Palmeiras'tan büyük ihtimalle ayrılacağım. Türkiye'den 2 teklif aldım ancak bu takımlar arasında Galatasaray yok" dedi.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:04
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