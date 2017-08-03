G.Saray, KAP'a bildirdi
Galatasaray, Ndiaye transferini bitirdi. Sarı-kırmızılılar maliyeti KAP'a bildirdi.
Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 7.500.000 Euro net tutarında erken sona erdirme tazminatı bedeli ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA müsabakaları) istinaden 750.000 Euro net,
Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA müsabakaları) istinaden de 750.000 Euro net bonus ödemesi yapılacaktır.
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 sezonu için 2.750.000 EUR net sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için 2.750.000 EUR net sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için 2.750.000 EUR net sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için 2.750.000 EUR net sabit transfer ücreti
Buna ek olarak, futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir.
Oyuncunun, 15.06.2019 tarihinden itibaren 18.000.000 Euro net tutar karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı vardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:53
-
Galatasaray'da şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
hufington Bu adam da Gokhan Zan gibi camdan adam. Kakaladi Bursa bize. Simdi antreman topcusu, fizyolog mesgul edici, duz kosucu GS kadrosunda.
-
Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Sende bizim ligimizi premier lig zannediyorsun herhalde. Kimi alabilirsin ligimize isim ver bakalım ?
-
Samir Nasri Cimbom'a
Toplam 32
Yorum
juan Ya yeter artık sizin futbol aklınız Sneijder ile mi sınırlı ? Gitti adam gitti yeter. Yeni oyunculara sahip çıkmak lazım gömüyorsunuz yazık
G.Saray, KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.