 Galatasaray'dan Lucescu açıklaması – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    'dan Lucescu açıklaması

    Galatasaray'dan Lucescu açıklaması

    Kulübü, teknik direktör Lucescu hakkında bir açıklama yaptı.

    Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

    Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu'ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu'ya Milli Takım'da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:38
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