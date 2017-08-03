Galatasaray'dan Lucescu açıklaması
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Lucescu hakkında bir açıklama yaptı.
Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Sayın Mircea Lucescu'ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu'ya Milli Takım'da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:38
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