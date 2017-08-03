Galatasaray'da şok sakatlık
Galatasaray'da, Serdar Aziz zemin mağduru oldu. Sarı kırmızılıların dün akşam yaptığı antrenmanın son bölümünde Serdar Aziz'in, zemindeki çukura basması sonrasında ayak bileğini burktuğu açıklandı.
Serdar'ın tedbir amaçlı antrenmana alınmadığı ve 2 gün tedavi olacağı belirtildi. Serdar'ın durumunun çok ciddi olmadığı ancak Hertha Berlin ile oynanacak hazırlık maçında görev alamayacağı belirtildi. Mariano ve Koray Günter ise salonda kuvvetlendirme çalışmasına tabii tutulurken, yarın takımla antrenmanlara katılacakları belirtildi.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:53
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Galatasaray'dan Lucescu açıklaması
Toplam 29
Yorum
mehmet yönetim hiçbirşey yapmayacak yine gs bu senede başarısız bir sene geçirecek ALLAHa havale ediyorum
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Lucas Perez İstanbul'a geldi
Toplam 41
Yorum
Mate Lens gibi adamı teslim ettiniz ne desem boş hiç akıllanmıyorsunuz İspanyollar yaramıyor bize umarım yanılırım
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Demba Ba’nın raporu geliyor
Toplam 8
Yorum
EfendiTerbiyecisi 13 milyona sat, bedelsiz bonservisini al. Çinliler ya ticareti bilmiyor ya da fiko güzel alıyor bişeyleri. Karşılıklı memnuniyet neticede
Galatasaray'da şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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