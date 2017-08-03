 Galatasaray'da şok sakatlık – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Galatasaray'da şok sakatlık

    Galatasaray'da şok sakatlık

    Galatasaray'da, zemin mağduru oldu. Sarı kırmızılıların dün akşam yaptığı antrenmanın son bölümünde Serdar Aziz'in, zemindeki çukura basması sonrasında ayak bileğini burktuğu açıklandı.

    Serdar'ın tedbir amaçlı antrenmana alınmadığı ve 2 gün tedavi olacağı belirtildi. Serdar'ın durumunun çok ciddi olmadığı ancak Hertha Berlin ile oynanacak hazırlık maçında görev alamayacağı belirtildi. Mariano ve Koray Günter ise salonda kuvvetlendirme çalışmasına tabii tutulurken, yarın takımla antrenmanlara katılacakları belirtildi.

    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:53
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