 Galatasaray’a Neymar engeli – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Galatasaray’a engeli

    Galatasaray’a Neymar engeli

    Sarı-kırmızılı yönetimin Arda planları bozuldu.

    Galatasaray, konusunda ışık beklerken karşısına sürpriz bir engel çıktı. Sarı-kırmızılı takımın, kiralık olarak kadrosuna katmak istediği başarılı oyuncu, Neymar'ın PSG'ye gidişiyle Barcelona'da değere bindi. Katalan ekibi, 'ın gidişiyle birçok isimle anılsa da Arda'nın gönderilme ihtimalinin oldukça zayıfladığı belirtiliyor.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:48
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