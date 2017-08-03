Galatasaray KAP'a bildirdi
Sarı kırmızılı ekip Fernano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Brezilyalı oyuncu bu akşam saat 21.30'da İstanbul'a gelecek.
Sarı kırmızılıların İngiliz devi Manchester City'den transfer ettiği Fernando bu gece 21.30'da İstanbul'a geliyor...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Fernando için Manchester City ile 5 milyon 250 bin Euro'ya anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray, Fernando ile görüşmelere başlandığını KAP'a da bildirdi. Sarı kırmızılıların yaptığı bildiride şu ifadeler yer aldı:
Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Cimbom'un 6. transferi
Savunmaya dönük orta saha olarak görev yapan 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki 6. transferi olacak. Galatasaray daha önce Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon Pereira Roque, Mariano Ferreira Filho ve Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmıştı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:16
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Nevzat Aydın'dan Burak Yılmaz eleştirisi
Toplam 18
Yorum
dobra dobra o bakışlar ney nevzat ney? kendini çekici falanmı sanıyorsun:) puahuahuahuaha
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Aybaba'dan Dilmen'e esprili yanıt
Toplam 3
Yorum
taraf Espirilimi sizin anlayışınıza göre espiri adam direk eleştirmiş kendisi atlasın önce rıdvan tff başkanlıgına oynuyor her yerin altını kazıyo
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Galatasaray KAP'a bildirdi
Toplam 9
Yorum
:D belli avrupada cok güzel tarih yazdınız adı sanı duyulmamış mahalle takımından 2 macta 3 gol yediniz :D:D:D:D
Galatasaray KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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