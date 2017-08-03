Galatasaray KAP'a bildirdi

Sarı kırmızılıların İngiliz devi Manchester City'den transfer ettiği Fernando bu gece 21.30'da İstanbul'a geliyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Fernando için Manchester City ile 5 milyon 250 bin Euro'ya anlaşma sağladı. Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak.



KAP'A BİLDİRİLDİ



Galatasaray, Fernando ile görüşmelere başlandığını KAP'a da bildirdi. Sarı kırmızılıların yaptığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Cimbom'un 6. transferi

Savunmaya dönük orta saha olarak görev yapan 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı takımın bu sezonki 6. transferi olacak. Galatasaray daha önce Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon Pereira Roque, Mariano Ferreira Filho ve Badou Ndiaye'yi kadrosuna katmıştı.