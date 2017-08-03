 Eren forma bekliyor – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Eren forma bekliyor

    Eren forma bekliyor

    Igor Tudor, bir de golcü transferi beklerken, şans bulamamaktan şikayetçi...

    Hırvat çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada İsviçreli golcüyü yine pas geçti. Eren'in hocasıyla görüşerek, Hertha Berlin maçında oynamayı çok istediğini söyledi.

    38 MAÇTA 12 GOL ATTI
    Kasımpaşa'dan transfer edilen 'un 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon bazı sakatlıklar yaşamasına rağmen 38 maça çıkan Eren Derdiyok, bu süreçte 12 gol ve 2 asist üretti.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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