Basınla arasına kara kedi girdi
Östersunds faciasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Tudor, basından köşe bucak kaçmaya başladı.
YÜREKSİZ, YETENEKSİZ!
Sabah gazetesinin duayen yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Akhisar ile oynadığı maçın yayınlanmamasına sert tepki gösterdi. Uluç, "D Smart'tan bir arkadaşımı aradım ve gerçeği öğrendim. İgor, maçın yayınına izin vermemiş. Eleştirilerden korkan yüreksiz, yeteneksiz ve beceriksiz adam, aslında medyanın bu maçı izlemesini istemiyor. Dursun denen, güya başkan (!) denen adam da "Galatasaray taraftarı ile alay edilmez. Takım onlardan saklanmaz" demiyor. Onun da işine geliyor çünkü rezilliğin üstünü örtmek" ifadelerini kullandı.
- 03 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:12
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Konate reddedildi
Toplam 15
Yorum
öğretici 30 luk oyunculara 7 şer 8 er milyon bayıl ondan sonra 24 yaşındaki golcüye 2 milyon öner ! tam dursuna göre bir iş !
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''Kırılma noktası Ukrayna deplasmanı''
Toplam 2
Yorum
SÜPER_FENER TÜRKİYEDE HANGİ İŞ DOĞRU YAPILIYORKİ ANTRENÖR SEÇİMİDE DOĞRU YAPILSIN..ELİN ADAMI NE ANLAR ÇILGIN TÜRKLERİN HALİNDEN ????...!
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Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Toplam 4
Yorum
UA74 Sen başkan olarak nasıl adamın ayağına gidersin.UTANMAZ.Yalnışlıkla adamı milli takıma transfer ettin..Aldın mı cevabı utanmaz
Basınla arasına kara kedi girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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