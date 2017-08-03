 Basınla arasına kara kedi girdi – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
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    03 Ağustos 2017, Perşembe
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    Basınla arasına kara kedi girdi

    Basınla arasına kara kedi girdi

    Östersunds faciasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Tudor, basından köşe bucak kaçmaya başladı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Östersunds'a elenilmesinin faturasını medyaya çıkardı. Avusturya kampı boyunca gazetecilerden kaçan Hırvat çalıştırıcı, oyuncuları da konuşturmuyor. Sarı-kırmızılı takımın, Akhisar Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçının naklen yayınlanmasına engel olduğu ortaya çıkan genç teknik adamın icraatları bununla da sınırlı değil... İdmanlarda takımı, gazetecilerin çok uzağında çalıştıran Tudor, basına açık idmanın da sadece düz koşu bölümünün takip edilmesine izin verdi.

    YÜREKSİZ, YETENEKSİZ!
    Sabah gazetesinin duayen yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Akhisar ile oynadığı maçın yayınlanmamasına sert tepki gösterdi. Uluç, "D Smart'tan bir arkadaşımı aradım ve gerçeği öğrendim. İgor, maçın yayınına izin vermemiş. Eleştirilerden korkan yüreksiz, yeteneksiz ve beceriksiz adam, aslında medyanın bu maçı izlemesini istemiyor. Dursun denen, güya başkan (!) denen adam da "Galatasaray taraftarı ile alay edilmez. Takım onlardan saklanmaz" demiyor. Onun da işine geliyor çünkü rezilliğin üstünü örtmek" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
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