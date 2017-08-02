 Stopere sambacı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Stopere sambacı

    Stopere sambacı
    Maicon'u alarak savunma hattını güçlendiren Cimbom, ikinci Brezilyalının peşine düştü. Atletico PR'den 28 yaşındaki radarda. Menajeri teklifi doğruladı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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