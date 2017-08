Örümcek adam Ndiaye

Galatasaray,Osmanlıspor'dankadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıekibin, Senegalli futbolcu için 7.5 milyonEuro bonservisi gözden çıkarması üstüne de3 genç oyuncunun bonservisini verecek olmasıağır bir yük altında bıraktı. Nitekim,takıma katılan diğer yeni transferlerin aksine26 yaşındaki futbolcununayakbasma hikayesi sessiz ve sakin gerçekleşti.Buna karşılık Badou Ndiaye bu sezon futboluylaadından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.Eski hocası, genç futbolcuyu yere göğe sığdıramazken Ndiaye için, "Hocaların yıldızıdır" ifadesini kullandı. Radyospor'dakonuşan ve'ın önemli bir transfer yaptığını belirten Uygun, "takımı oynatan, takımı prese götüren, hücumda fark yaratan bir isim. Bana göre hocaların yıldızıdır. Gerçekten yıldız bazında bir oyuncu veeksik yönünü kapatacaktır" değerlendirmesini yaptı.Ligin öne çıkan teknik direktörleri arasında yer alanBakkal da oyuncuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Ndiaye'nin dayanıklılığına vurgu yapan Bakkal, "iyi bir oyuncu aldı. Hembiliyor hem de oyunu iki yönlü oynuyor. Ofansif ve defansif olarak iyi. Dayanıklılığı inanılmaz.çok iyi bir futbolcu aldı. Her maçta temposunu yükselten vebir isim. Ben faydalı olacağına inanıyorum" dedi.Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Ndiaye dün sağlık kontrollerinden geçti. Bugün imza atması beklenilen oyuncu ardından Avusturya'nın yolunu tutacak. 14 Ağustos'ta oynanacak Kayserispor maçında Ndiaye'yi direkt sahaya sürmek isteyen Tudor, Senegalli futbolcunun, takıma adapte olması için acilen kampa gelmesini talep etti.Ndiaye, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. Orta sahada tam bir savaşçı. Rakibini bırakmıyor. Daha çok ofansif orta saha görevini üstlenirken pres ve mücadele gücü ile dikkatleri üzerine çekiyor.-Badou Ndiaye geçen sezon Süper Lig'de toplam 26 maça çıktı. Ndiaye 90 dakika başına en çok top çalan oyuncu değerlendirmesinde en başanılı 2. ofansif orta saha oldu. (2.2) Toplamda 68 top çalma ile oynayan Badou Ndiaye özellikle ikili mücadelelerdeki agresifliği ile dikkatleri çekiyor.-Maç başına 0.5 top kesen Ndiaye bu konuda ise geride. Bunun nedeni de oyuncunun pozisyon alarak değil, adam kovalayarak savunma yapması. Bu teknik direktörünün mü yoksa kendi oyun anlayışının bir yansıması onu Galatasaray'da göreceğiz.-Badou agresifliğine rağmen çok sık faul yapan bir isim de değil, müdahaleleri bilinçsiz değil. 90 dakika başına 2.1 faul yapıyor ancak onun kadar top kapma hamlesi yapan isimlerin faul ortalaması ondan yukarıda...-Aynı zamanda 90 dakika başına 3.1 faul alan Ndiaye dripling denemelerinde sık sık faulle durdurulan bir isim. Geçen sezon Mehmet Ekici, Efecan ve Lawal'dan sonra en çok faul alan orta saha oyuncusu...-Kendi ceza sahasından top uzaklaştırması ise 90 dakika başına 0.5. Bu da Ndiaye'nin çok fazla gerilere gelmediğini enerjisini rakip yarı alanda kullandığını gösteriyor.Şut çekmeyi seven bir oyuncu olan Ndiaye 90 dakika başına 3.3 şut ortalaması ile oynuyor ve geçen sezon kendisinden çok şut deneyen isimler Talisca ile Abdou Traore'ydi. Wesley Sneijder'den çok şut deneyen Ndiaye, Sneijder'in aksine şutlarının önemli bir bölümü rakip ceza alanına yaptığı koşuların ardından, kaleye yakın yerlerden çıkardı.-Sneijder 90 dakika başına çektiği 3.1 şutta 1.2 isabet sağlarken 0.8 kez de şutları bloke edildi. Ndiaye ise 1.3 isabet sağladı, 0.7 kez bloke edildi.-Badou Ndiaye'nin en çok göze batan özelliği şüphesiz driplingleri. Her ligde olduğu gibi Süper Lig'de de en çok dripling yapan isimler kanatta oynuyor. Bruma ve Castillo bu alanda ilk 2 sırada yer alırken 3. sırada ise bir merkez oyuncusu olmasına rağmen Ndiaye yer alıyor.-Çok dripling deneyen Lawal aynı zamanda en çok top kaybı yapan merkez olsa da Ndiaye bu konuda fena değil. Bu kadar sık adam geçme denemesine rağmen 90 dakika başına ortalama top kontrol hatası 2, topu ayağındayken kaybetme ortalaması ise 1.9...-Badou Ndiaye'nin en eksik olduğu konu ise pas. Ofansif bir orta saha olmasına rağmen 90 dakika başına sadece 1 kilit pas atabiliyor. Bu alanda diğer merkez orta saha oyuncuları arasında 33. sırada.G.Saray şimdiye kadar yurt içinden aldığı 8 futbolcuya 4 milyon euro'nun üzerinde ödeme yaptı. 7.5 milyon euro ödenen yeni transfer, 8.6 milyon euro bonservis verilenardından sarı- kırmızılı ekibin en pahalı ikinci transferi oldu.Badou Ndiaye, Galatasaray'a transferiyle aynı zamanda bir rekora imza attı. 350 bin Euro'ya geldiği Osmanlıspor'a tam 7 milyon 150 bin Euro kazandırdı. Osmanlıspor, 2015 yılında oyuncuyu 350 bin Euro bedel ve 3 taksitle Norveç'in Bodo takımından transfer etmişti.Ndiaye'ye ödenen 7.5 milyon euro'luk tartışmanın dumanı tüterken dikkatler Osmanlı'ya verilecek 3 genç oyuncuya çevrildi. Teknik direktör Bülent Uygun'un U-17 Milli Takımı'nın 3 yıldızı Ozan Kabak, Atalay Babacan ve Yunus Akgün'ü gözüne kestirdiği öğrenildi. Uygun konuyla ilgili, "Beğendiğim isimler var. Scoutlarımla birlikte bir seçim yapacağız" dedi.