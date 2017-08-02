Örümcek adam Ndiaye
Eski hocası Uygun oyuncu için, “Hocaların yıldızıdır” derken Mesut Bakkal ise “Dayanıklılığı inanılmaz” ifadesini kullandı. Süper Lig'de en çok top çalan (2.2) isimler arasında olan Ndiaye; driplingleri ile çaresiz bırakıp, öldürücü şutları ile rakibi avlıyor. Ligin en çok dripling yapan ismi... Üstelik geçen sezon Sneijder'den de daha fazla ve daha isabetli şutlar çekti.
ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATACAK
Eski hocası Bülent Uygun, genç futbolcuyu yere göğe sığdıramazken Ndiaye için, "Hocaların yıldızıdır" ifadesini kullandı. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan ve Galatasaray'ın önemli bir transfer yaptığını belirten Uygun, "Ndiaye, takımı oynatan, takımı prese götüren, hücumda fark yaratan bir isim. Bana göre hocaların yıldızıdır. Gerçekten yıldız bazında bir oyuncu ve Galatasaray'ın eksik yönünü kapatacaktır" değerlendirmesini yaptı.
SÜPER LİG'İ YAKINDAN TANIYOR
Ligin öne çıkan teknik direktörleri arasında yer alan Mesut Bakkal da oyuncuyla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Ndiaye'nin dayanıklılığına vurgu yapan Bakkal, "Galatasaray iyi bir oyuncu aldı. Hem Süper Lig'i biliyor hem de oyunu iki yönlü oynuyor. Ofansif ve defansif olarak iyi. Dayanıklılığı inanılmaz. Galatasaray çok iyi bir futbolcu aldı. Her maçta temposunu yükselten ve iyi oynamaya çalışan bir isim. Ben faydalı olacağına inanıyorum" dedi.
KAMPA KATILACAK
Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan kadrosuna kattığı Ndiaye dün sağlık kontrollerinden geçti. Bugün imza atması beklenilen oyuncu ardından Avusturya'nın yolunu tutacak. 14 Ağustos'ta oynanacak Kayserispor maçında Ndiaye'yi direkt sahaya sürmek isteyen Tudor, Senegalli futbolcunun, takıma adapte olması için acilen kampa gelmesini talep etti.
HÜCUM YANI DAHA KUVVETLİ
Ndiaye, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. Orta sahada tam bir savaşçı. Rakibini bırakmıyor. Daha çok ofansif orta saha görevini üstlenirken pres ve mücadele gücü ile dikkatleri üzerine çekiyor.
ADAMINI BIRAKMAZ
-Badou Ndiaye geçen sezon Süper Lig'de toplam 26 maça çıktı. Ndiaye 90 dakika başına en çok top çalan oyuncu değerlendirmesinde en başanılı 2. ofansif orta saha oldu. (2.2) Toplamda 68 top çalma ile oynayan Badou Ndiaye özellikle ikili mücadelelerdeki agresifliği ile dikkatleri çekiyor.
-Maç başına 0.5 top kesen Ndiaye bu konuda ise geride. Bunun nedeni de oyuncunun pozisyon alarak değil, adam kovalayarak savunma yapması. Bu teknik direktörünün mü yoksa kendi oyun anlayışının bir yansıması onu Galatasaray'da göreceğiz.
-Badou agresifliğine rağmen çok sık faul yapan bir isim de değil, müdahaleleri bilinçsiz değil. 90 dakika başına 2.1 faul yapıyor ancak onun kadar top kapma hamlesi yapan isimlerin faul ortalaması ondan yukarıda...
-Aynı zamanda 90 dakika başına 3.1 faul alan Ndiaye dripling denemelerinde sık sık faulle durdurulan bir isim. Geçen sezon Mehmet Ekici, Efecan ve Lawal'dan sonra en çok faul alan orta saha oyuncusu...
-Kendi ceza sahasından top uzaklaştırması ise 90 dakika başına 0.5. Bu da Ndiaye'nin çok fazla gerilere gelmediğini enerjisini rakip yarı alanda kullandığını gösteriyor.
ŞUT ÇEKMEYİ SEVİYOR
-Şut çekmeyi seven bir oyuncu olan Ndiaye 90 dakika başına 3.3 şut ortalaması ile oynuyor ve geçen sezon kendisinden çok şut deneyen isimler Talisca ile Abdou Traore'ydi. Wesley Sneijder'den çok şut deneyen Ndiaye, Sneijder'in aksine şutlarının önemli bir bölümü rakip ceza alanına yaptığı koşuların ardından, kaleye yakın yerlerden çıkardı.
-Sneijder 90 dakika başına çektiği 3.1 şutta 1.2 isabet sağlarken 0.8 kez de şutları bloke edildi. Ndiaye ise 1.3 isabet sağladı, 0.7 kez bloke edildi.
DRİPLİNGLERİ İLE MEŞHUR
-Badou Ndiaye'nin en çok göze batan özelliği şüphesiz driplingleri. Her ligde olduğu gibi Süper Lig'de de en çok dripling yapan isimler kanatta oynuyor. Bruma ve Castillo bu alanda ilk 2 sırada yer alırken 3. sırada ise bir merkez oyuncusu olmasına rağmen Ndiaye yer alıyor.
TOP KAYBETMİYOR
-Çok dripling deneyen Lawal aynı zamanda en çok top kaybı yapan merkez olsa da Ndiaye bu konuda fena değil. Bu kadar sık adam geçme denemesine rağmen 90 dakika başına ortalama top kontrol hatası 2, topu ayağındayken kaybetme ortalaması ise 1.9...
PASLARI KÖTÜ
-Badou Ndiaye'nin en eksik olduğu konu ise pas. Ofansif bir orta saha olmasına rağmen 90 dakika başına sadece 1 kilit pas atabiliyor. Bu alanda diğer merkez orta saha oyuncuları arasında 33. sırada.
EN PAHALI 8 TRANSFER ARASINA GİRDİ
G.Saray şimdiye kadar yurt içinden aldığı 8 futbolcuya 4 milyon euro'nun üzerinde ödeme yaptı. 7.5 milyon euro ödenen yeni transfer Ddiaye, 8.6 milyon euro bonservis verilen Nordin Amrabat'ın ardından sarı- kırmızılı ekibin en pahalı ikinci transferi oldu.
OSMANLISPOR 3 TAKSİTLE ALDI
Badou Ndiaye, Galatasaray'a transferiyle aynı zamanda bir rekora imza attı. 350 bin Euro'ya geldiği Osmanlıspor'a tam 7 milyon 150 bin Euro kazandırdı. Osmanlıspor, 2015 yılında oyuncuyu 350 bin Euro bedel ve 3 taksitle Norveç'in Bodo takımından transfer etmişti.
GENÇLERDEN SEÇİM YAPACAK
Ndiaye'ye ödenen 7.5 milyon euro'luk tartışmanın dumanı tüterken dikkatler Osmanlı'ya verilecek 3 genç oyuncuya çevrildi. Teknik direktör Bülent Uygun'un U-17 Milli Takımı'nın 3 yıldızı Ozan Kabak, Atalay Babacan ve Yunus Akgün'ü gözüne kestirdiği öğrenildi. Uygun konuyla ilgili, "Beğendiğim isimler var. Scoutlarımla birlikte bir seçim yapacağız" dedi.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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