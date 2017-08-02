 Müzik festivalinde istifa çağrısına devam – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Müzik festivalinde istifa çağrısına devam

    Müzik festivalinde istifa çağrısına devam
    Dünyanın en prestijli müzik festivallerinden olan Tomorrowland, Barcelona'da tüm hızıyla devam ediyor. En ünlü DJ'lerin sahne aldığı festivalde bir Galatasaray taraftarı "Dursun Özbek istifa" pankartı açtı. Bu kare sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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