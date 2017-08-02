Müzik festivalinde istifa çağrısına devam

Dünyanın en prestijli müzik festivallerinden olan Tomorrowland, Barcelona'da tüm hızıyla devam ediyor. En ünlü DJ'lerin sahne aldığı festivalde bir Galatasaray taraftarı "Dursun Özbek istifa" pankartı açtı. Bu kare sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı.