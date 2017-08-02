 Melo: Türkiye'den iki teklif var – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Melo: Türkiye'den iki teklif var

    Melo: Türkiye'den iki teklif var

    'ın eski futbolcusu , Türkiye'den iki takımın kendisine transfer teklifi yaptığını söyledi.

    Brezilya ekiplerinden Palmeiras, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesini feshetti.

    Palmeiras'taki hocası Cuca ile tartışma yaşayan Melo'nun ses kaydı internete düştü.

    İnternete sızan ses kaydında tecrübeli futbolcunun transferle ilgili söylemleri de dikkat çekti.

    Türkiye'den kendisine gelen iki teklif olduğunu söyleyen , bu takımların arasında 'ın olmadığını belirtti.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Melo: Türkiye'den iki teklif var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.