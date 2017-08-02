Melo: Türkiye'den iki teklif var

Brezilya ekiplerinden Palmeiras, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesini feshetti.

Palmeiras'taki hocası Cuca ile tartışma yaşayan Melo'nun ses kaydı internete düştü.



İnternete sızan ses kaydında tecrübeli futbolcunun transferle ilgili söylemleri de dikkat çekti.

Türkiye'den kendisine gelen iki teklif olduğunu söyleyen Felipe Melo, bu takımların arasında Galatasaray'ın olmadığını belirtti.