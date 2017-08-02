Melo: Türkiye'den iki teklif var
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Türkiye'den iki takımın kendisine transfer teklifi yaptığını söyledi.
Brezilya ekiplerinden Palmeiras, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun sözleşmesini feshetti.
Palmeiras'taki hocası Cuca ile tartışma yaşayan Melo'nun ses kaydı internete düştü.
İnternete sızan ses kaydında tecrübeli futbolcunun transferle ilgili söylemleri de dikkat çekti.
Türkiye'den kendisine gelen iki teklif olduğunu söyleyen Felipe Melo, bu takımların arasında Galatasaray'ın olmadığını belirtti.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:03
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Perez hazır
Toplam 10
Yorum
zafer wilerd bony,bas dost ,mario balotelli,diafra sakho,feder smolov yada tlucas eodorçzyk alınmalı yada kiralanmalı.bunlar joker forvet.
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Perez hazır
Toplam 10
Yorum
Ali Onur Hiçbirşey çıkmaz bundan, sonu Guiza gibi olur, Fenere yırtıcı forvet lazım Falcao tarzında
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Galatasaray'dan resmi açıklama
Toplam 8
Yorum
Gsli Fikret orman mı değerlendirecek?C.B. olmasa o stadı kaybediyordu haberin yok herhalde?
Melo: Türkiye'den iki teklif var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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