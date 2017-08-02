Luce süre istedi

Başkan Dursun Özbek, Lucescu'ya takımın mevcut kadrosu, maliyeti ve teknik heyet konusundaki tüm detayları ilettiğini açıkladı. Rumen hocanın kararını bugün kendisine ileteceğini ifade etti. Lucescu görevi kabul etmesi halinde sadece İgor Tudor ve futbolcular değil sportif direktör Cenk Ergün de kendisine bağlı çalışacak. G.Saray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Lucescu futbolun da tek patronu olacak.



Başkan Özbek toplantıda Lucescu'nun aynı zamanda Sportif A.Ş toplantılarına da katılıp yönetime de takım hakkında görüş belirtebileceği söylediği öğrenilirken, Rumen teknik adamın yakın zamanda Sarı Kırmızılı yönetime cevabını ileteceği belirtildi.



"İLK YENİLGİDE TUDOR ZOR DURUMDA KALIR"

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ın kendisine sunduğu sportif direktörlük projesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Tudor'la birlikte çalışma teklifine olumsuz yanıt vermesi beklenen Rumen çalıştırıcının sahada olmak istediği belirtilirken, yapılan görüşmede "Ben sportif direktör olursam alınan ilk mağlubiyette Tudor zor durumda kalır" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Rumen çalıştırıcının A Milli Takım'dan gelen teknik direktörlük teklifini tercih ettiği gelen haberler arasında.

