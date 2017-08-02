 Luce süre istedi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Luce süre istedi

    Luce süre istedi

    Galatasaray Başkanı ve Genel Sekreter Can Topsakal'ın, Romanya'da Mircea ile görüşmesi sona erdi. Bükreş'teki toplantıda başkan Özbek, Rumen teknik adama Sportif Direktörlük teklifini ilettirken Lucescu, teklifi değerlendireceğini belirtti.

    Başkan , 'ya takımın mevcut kadrosu, maliyeti ve teknik heyet konusundaki tüm detayları ilettiğini açıkladı. Rumen hocanın kararını bugün kendisine ileteceğini ifade etti. Lucescu görevi kabul etmesi halinde sadece İgor Tudor ve futbolcular değil sportif direktör Cenk Ergün de kendisine bağlı çalışacak. G.Saray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Lucescu futbolun da tek patronu olacak.

    Başkan Özbek toplantıda Lucescu'nun aynı zamanda Sportif A.Ş toplantılarına da katılıp yönetime de takım hakkında görüş belirtebileceği söylediği öğrenilirken, Rumen teknik adamın yakın zamanda Sarı Kırmızılı yönetime cevabını ileteceği belirtildi.

    "İLK YENİLGİDE TUDOR ZOR DURUMDA KALIR"
    Teknik direktör Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ın kendisine sunduğu sportif direktörlük projesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Tudor'la birlikte çalışma teklifine olumsuz yanıt vermesi beklenen Rumen çalıştırıcının sahada olmak istediği belirtilirken, yapılan görüşmede "Ben sportif direktör olursam alınan ilk mağlubiyette Tudor zor durumda kalır" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Rumen çalıştırıcının A Milli Takım'dan gelen teknik direktörlük teklifini tercih ettiği gelen haberler arasında.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Luce süre istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle