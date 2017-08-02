Luce süre istedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Genel Sekreter Can Topsakal'ın, Romanya'da Mircea Lucescu ile görüşmesi sona erdi. Bükreş'teki toplantıda başkan Özbek, Rumen teknik adama Sportif Direktörlük teklifini ilettirken Lucescu, teklifi değerlendireceğini belirtti.
Başkan Dursun Özbek, Lucescu'ya takımın mevcut kadrosu, maliyeti ve teknik heyet konusundaki tüm detayları ilettiğini açıkladı. Rumen hocanın kararını bugün kendisine ileteceğini ifade etti. Lucescu görevi kabul etmesi halinde sadece İgor Tudor ve futbolcular değil sportif direktör Cenk Ergün de kendisine bağlı çalışacak. G.Saray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Lucescu futbolun da tek patronu olacak.
Başkan Özbek toplantıda Lucescu'nun aynı zamanda Sportif A.Ş toplantılarına da katılıp yönetime de takım hakkında görüş belirtebileceği söylediği öğrenilirken, Rumen teknik adamın yakın zamanda Sarı Kırmızılı yönetime cevabını ileteceği belirtildi.
"İLK YENİLGİDE TUDOR ZOR DURUMDA KALIR"
Teknik direktör Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ın kendisine sunduğu sportif direktörlük projesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Tudor'la birlikte çalışma teklifine olumsuz yanıt vermesi beklenen Rumen çalıştırıcının sahada olmak istediği belirtilirken, yapılan görüşmede "Ben sportif direktör olursam alınan ilk mağlubiyette Tudor zor durumda kalır" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Rumen çalıştırıcının A Milli Takım'dan gelen teknik direktörlük teklifini tercih ettiği gelen haberler arasında.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:32
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Berke’ye kanca
Toplam 6
Yorum
altyapı Atalay ve Ozan şu anda A takımla çalışıyorlar altyapıda değiller.
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Ortak karar: Ret!
Toplam 28
Yorum
44istanbul Büyük takimlar yeni sezon ve avrupa maclari icin son hamlelerini ve calismalarini yapiyor, milyonlarca para harciyorlar. Kulüpleriyle kontrati olan hocalara teklif göndermek ahlaksizliktir. Bunu A kulübü B kulübüne yapmis olsa, TFF bin türlü ceza kesiyor, etik kriterlere uyulmadi diye. Bosta olan yerli ve yabanci bircok hocalar, önce bunlarin en iyilerini denersin, olmadi, gene kontrati olana sor. Ama direk Besiktasin hocasina yönelmek, Besiktasa zarar verme arzusundan baska birsey degil!
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 5
Yorum
Baron Fatih terime tazminat issizlik maasi baglayan tff senol gunese tffnin kasa anahtarini verse hakkini karsilayamaz
Luce süre istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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