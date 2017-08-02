Luce süre istedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Genel Sekreter Can Topsakal, Romanya'da Mircea Lucescu ile görüşmesi sona erdi. Bükreş'teki toplantıda başkan Özbek, Rumen teknik adama Sportif Direktörlük teklifini ilettirken Lucescu, teklifi değerlendireceğini belirtti.
Başkan Dursun Özbek, Lucescu'ya takımın mevcut kadrosu, maliyeti ve teknik heyet konusundaki tüm detayları ilettiğini açıkladı. Rumen hocanın kararını bugün kendisine ileteceğini ifade etti. Lucescu görevi kabul etmesi halinde sadece İgor Tudor ve futbolcular değil sportif direktör Cenk Ergün de kendisine bağlı çalışacak. G.Saray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Lucescu futbolun da tek patronu olacak.
Başkan Özbek toplantıda Lucescu'nun aynı zamanda Sportif A.Ş toplantılarına da katılıp yönetime de takım hakkında görüş belirtebileceği söylediği öğrenilirken, Rumen teknik adamın yakın zamanda Sarı Kırmızılı yönetime cevabını ileteceği belirtildi.
"İLK YENİLGİDE TUDOR ZOR DURUMDA KALIR"
Teknik direktör Mircea Lucescu'nun Galatasaray'ın kendisine sunduğu sportif direktörlük projesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Tudor'la birlikte çalışma teklifine olumsuz yanıt vermesi beklenen Rumen çalıştırıcının sahada olmak istediği belirtilirken, yapılan görüşmede "Ben sportif direktör olursam alınan ilk mağlubiyette Tudor zor durumda kalır" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Rumen çalıştırıcının A Milli Takım'dan gelen teknik direktörlük teklifini tercih ettiği gelen haberler arasında.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 13
Yorum
mardinli şampiyon GALATA SARAY
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Fenerbahçe'ye Milan'dan stoper
Toplam 28
Yorum
murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Negredo Beşiktaş'a doğru
Toplam 6
Yorum
çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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