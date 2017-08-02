Luce süre istedi

5 saatlik görüşmede düşünmek için Özbek’ten süre isteyen Mircea Lucescu’nun sarı-kırmızılı ekipte futbol direktörü olması bekleniyor.

Galatasaray'da transfer uçaklarının biri kalkıp, diğeri inerken, idari yönden de devrim gibi bir değişiklik gerçek oluyor... Daha önce yönetici Can Topsakal'ın görüşüp teklifte bulunduğu Lucescu'nun Aslan'a sıcak baktığını açıklamasının ardından dün de başkan Özbek, yönetici Topsakal ile birlikte Romanya'ya uçtu. Başkan Özbek ile Lucescu projenin detaylarını konuştu. 5 saat süren görüşme sonrasında Özbek, Lucescu ile çok samimi bir görüşme yaptıklarını ve kendisinden "Futbol Direktörü" olmasını istediklerini belirtti.



2 YILLIK SÖZLEŞME

Başkan Dursun Özbek, Lucescu'ya takımın mevcut kadrosu, maliyeti ve teknik heyet konusundaki tüm detayları ilettiğini açıkladı. Rumen hocanın kararını bugün kendisine ileteceğini ifade etti. Lucescu görevi kabul etmesi halinde sadece İgor Tudor ve futbolcular değil sportif direktör Cenk Ergün de kendisine bağlı çalışacak. G.Saray ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Lucescu futbolun da tek patronu olacak. Bu arada Başkan Dursun Özbek dün gece geç saatlerde yönetici Can Topsakal ile birlikte İstanbul'a döndü.



TÜM STRATEJİ DEĞİŞİYOR

Son olarak Zenit'te çalışan Mircea Lucescu, göreve gelmesi halinde takımın tüm startejisi değişecek. Transfer çalışmalarında Lucescu başrolde olacak ve Galatasaray'ın gelecek planlamasını yapacak. Pek çok Brezilyalı oyuncuyu parlatarak para kazandıran Lucescu benzer bir planı hayata geçirecek.



EŞOFMAN GİYMEYECEK AMA...

Lucescu'nun ilk etapta eşofmanlarını giyerek sahaya inmesi beklenmiyor. Ancak ligde alınacak sonuçlara göre Hırvat teknik direktör Tudor'un gönderilip Lucescu'nun sahaya inmesi de planlar arasında. Buna göre Lucescu ya kendisi ya da oğlu Razvan ile birlikte idman sahasına inerek takımı çalıştırmaya başlayacak.



OĞLU RAZVAN'I GETİRMEK İSTİYOR

Luce'nin gelişiyle birlikte Galatasaray'da tepeden tırnağa pek çok şey değişecek. Bunların arasında en dikkat çekeni ise Lucescu'nun oğlu Razvan'ı sarı-kırmızılı takımın başına getirmek istemesi. Luce ayrıca Sportif A.Ş.'de de yönetici olarak görev yapacak.





Savaş çorlu