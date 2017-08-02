Konate reddedildi

Cimbom, Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok'tan sonra 3. bir forveti daha kadroyu katmaya planlıyordu. Gündeme gelen Moussa Konate için Sion kulübüne teklif yapıldı. Ancak İsviçre ekibi Aslan'ın önerdiği 2 milyon euro'yu az buldu. Sion, 4 milyon euro istiyor.