 Konate reddedildi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Konate reddedildi

    Konate reddedildi
    Cimbom, Bafetimbi Gomis ve Eren Derdiyok'tan sonra 3. bir forveti daha kadroyu katmaya planlıyordu. Gündeme gelen Moussa Konate için Sion kulübüne teklif yapıldı. Ancak İsviçre ekibi Aslan'ın önerdiği 2 milyon euro'yu az buldu. Sion, 4 milyon euro istiyor.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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