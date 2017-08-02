 Kombinede rekor – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kombinede rekor

    Kombinede rekor
    Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi kombine satışları rekora koşuyor. Üst üste gerçekleştirilen yıldız transferlerinin ardından taraftarları, kombineler hücum etti. 30 bini geçtiği açıklanan kombine satışlarının ve sezon başlamadan 35 bine ulaşabileceği ifade edildi.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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