 G.Saray'ın Avusturya kampı sürdü – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    G.Saray'ın Avusturya kampı sürdü

    G.Saray'ın Avusturya kampı sürdü

    Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

    Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapıldı.

    İlk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, dar alanda pas ve top kontrolü çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerden Mariano'nun yanı sıra Eray İşcan, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş'ün salonda çalıştığı kaydedildi.

    Antrenmanı az sayıda taraftar da takip etti.

    HERTHA BERLİN İLE HAZIRLIK MAÇI
    , Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma Avusturya'nın Graz kentine 63 kilometre uzaklıktaki Kapfenberg'de bulunan Franz Fekete Stadı'nda, TSİ 19:00'da oynanacak.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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