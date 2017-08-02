G.Saray'ın Avusturya kampı sürdü
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yapıldı.
İlk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, dar alanda pas ve top kontrolü çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerden Mariano'nun yanı sıra Eray İşcan, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş'ün salonda çalıştığı kaydedildi.
Antrenmanı az sayıda taraftar da takip etti.
HERTHA BERLİN İLE HAZIRLIK MAÇI
Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma Avusturya'nın Graz kentine 63 kilometre uzaklıktaki Kapfenberg'de bulunan Franz Fekete Stadı'nda, TSİ 19:00'da oynanacak.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:06
-
"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
-
Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
-
"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
G.Saray'ın Avusturya kampı sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.