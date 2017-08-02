Galatasaray'dan resmi açıklama
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nın satılacağıyla ilgili haberleri yalanladı.
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
Bugün bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde yer alan Galatasaray Adası'nın satılacağı yönündeki haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'ne göre satış yetkisi yönetimde değil genel kuruldadır ve Galatasaray Adası ile ilgili bu yönde ne alınmış bir karar ne de bir girişim söz konusudur.
Tamamen dedikoduya dayandırılan, kaynağı belirsiz ve mesnetsiz bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:23
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Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 14
Yorum
trabzon da 79 maç 55 gol galatasaray da da yine bunlara yakın istatistikle oynadı. burak türkiye de oynayan forvetlerden çok daha iyi. türk olması mı sorun
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Konate reddedildi
Toplam 12
Yorum
juan Konate 24 yaşında 39 maçta 14 gol atmış fiziği yaşına göre çok çok iyi. Para sıkıntısı yok şuan. Bu transferi bitirirler salıya kadar.
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 4
Yorum
Baron Fatih terime tff nin tum parasini verdiginiz icin senol gunes icin para kalmamis ..ne kadar para o kadar kofte ...gidin yilmaz vurali getiri
Galatasaray'dan resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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