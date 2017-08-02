 Galatasaray'dan resmi açıklama – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    'dan resmi açıklama

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan resmi açıklama

    Kulübü, Adası'nın satılacağıyla ilgili haberleri yalanladı.

    Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

    İşte o açıklama:

    Bugün bazı basın yayın organları ile internet sitelerinde yer alan Adası'nın satılacağı yönündeki haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

    Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'ne göre satış yetkisi yönetimde değil genel kuruldadır ve Galatasaray Adası ile ilgili bu yönde ne alınmış bir karar ne de bir girişim söz konusudur.

    Tamamen dedikoduya dayandırılan, kaynağı belirsiz ve mesnetsiz bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:23
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