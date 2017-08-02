 Galatasaray'dan büyük sürpriz – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'dan büyük sürpriz

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan büyük sürpriz

    için konuşulan sürpriz transferin Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis olduğu ortaya çıktı.

    Bu sezon kadroda yenilenmeye giden Galatasaray, transferde durmak bilmiyor.

    Sarı Kırmızılılar'da transfer çalışmalarını yürüten Sportif Direktör Cenk Ergün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Sürpriz olabilir' ifadesini kullanmıştı.

    'ın transferdeki bu sürprizinin Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani olduğu öğrenildi.

    Aslan, Fenerbahçe forması giydikten sonra Valencia'ya transfer olan 30 yaşındaki oyuncuyu kadroya katarak sol kanada takviye yapmayı planlıyor.

    'ın Portekizli oyuncu için başlattığı bu girişime İspanyol ekibinin sıcak baktığı belirtildi.

    Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla La Liga'da 25 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 5 gol atıp 8 asist yaptı.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan büyük sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.