Galatasaray'dan büyük sürpriz
Galatasaray için konuşulan sürpriz transferin Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani olduğu ortaya çıktı.
Bu sezon kadroda yenilenmeye giden Galatasaray, transferde durmak bilmiyor.
Sarı Kırmızılılar'da transfer çalışmalarını yürüten Sportif Direktör Cenk Ergün, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Sürpriz olabilir' ifadesini kullanmıştı.
Galatasaray'ın transferdeki bu sürprizinin Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani olduğu öğrenildi.
Aslan, Fenerbahçe forması giydikten sonra Valencia'ya transfer olan 30 yaşındaki oyuncuyu kadroya katarak sol kanada takviye yapmayı planlıyor.
Galatasaray'ın Portekizli oyuncu için başlattığı bu girişime İspanyol ekibinin sıcak baktığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Valencia formasıyla La Liga'da 25 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 5 gol atıp 8 asist yaptı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:52
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Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 26
Yorum
Baron Az bile istemis en az 30 milyon istemeliydi
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Konate reddedildi
Toplam 14
Yorum
Umutcan çift forvetle gomisle uçarlar
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"Igor Tudor Galatasaray'ın maçını izletmedi"
Toplam 15
Yorum
ozer ağzına yüreğine sağlık abicim ,bu yönetimle bu iş olmaz bu senede lig başlayana kadar hayal kursun gs taraftarı ...
Galatasaray'dan büyük sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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