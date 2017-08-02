 Feghouli için geri sayım – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Feghouli için geri sayım

    Feghouli için geri sayım

    Aslan’ın her konuda anlaştığı yıldız futbolcu, yarın İstanbul’a ayak basacak.

    Sarı-kırmızılıların yeni transferi Sofiane Feghouli geri sayıma geçti. Galatasaray'ın West Ham United'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katacağı Cezayirli yıldızın en geç yarın takıma katılacağı belirtildi. Senelik 3.8 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanacak olan 27 yaşındaki futbolcu, ilk olarak İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imza töreni için basının karşısına çıkacak olan Feghouli, daha sonra Aslan'ın Avusturya kampına katılacak. Bu arada tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a transferi Ada basınında da geniş yer buldu.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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