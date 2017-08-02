Dursun Özbek İstanbul'a döndü
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mircea Lucescu ile görüşmeye gittiği Romanya'dan döndü.
THY'nin tarifeli seferiyle saat 00.45 sıralarında Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Genel Sekreter Can Topsakal ile beraber İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Başkan Özbek bir açıklama yapmadan Havalimanı'ndan ayrıldı.
Galatasaray Yönetim Kurulu, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda Mircea Lucescu'nun Teknik Direktör Igor Tudor'un üzerinde bir futbol aklı olarak kulüpte görev yapması yönünde karar almıştı. Bu kararın ardından Bükreş'e giden sarı kırmızılı yönetim Lucescu ile bir toplantı yaptı. Daha sonra Başkan Özbek Bükreş'e giderek Lucescu'ya sportif direktörlük görevi için ikna etmeye çalıştığı ve yeni dönemde futbol yapılanmasındaki görüşlerini aldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Lucescu, Galatasaray'ın teklifini kabul ederse yalnızca sportif direktör olarak görev yapmayacak. Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda da yer alacak olan Rumen teknik adama futbol şubesinde geniş yetkiler verilecek.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:32
-
Berke’ye kanca
Toplam 6
Yorum
altyapı Atalay ve Ozan şu anda A takımla çalışıyorlar altyapıda değiller.
-
Ortak karar: Ret!
Toplam 28
Yorum
44istanbul Büyük takimlar yeni sezon ve avrupa maclari icin son hamlelerini ve calismalarini yapiyor, milyonlarca para harciyorlar. Kulüpleriyle kontrati olan hocalara teklif göndermek ahlaksizliktir. Bunu A kulübü B kulübüne yapmis olsa, TFF bin türlü ceza kesiyor, etik kriterlere uyulmadi diye. Bosta olan yerli ve yabanci bircok hocalar, önce bunlarin en iyilerini denersin, olmadi, gene kontrati olana sor. Ama direk Besiktasin hocasina yönelmek, Besiktasa zarar verme arzusundan baska birsey degil!
-
Orman, Güneş için 10 milyon TL istedi
Toplam 5
Yorum
Baron Fatih terime tazminat issizlik maasi baglayan tff senol gunese tffnin kasa anahtarini verse hakkini karsilayamaz
Dursun Özbek İstanbul'a döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.