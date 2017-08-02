 Cavanda’ya talip var – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’ya talip var

    Cavanda’ya talip var

    Disiplinsiz tavırları nedeniyle G.Saray'da kadro dışı bırakılan 'nın talibi çıktı.

    Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Alanyaspor, Belçikalı sağ bek için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Aslan'ın 26 yaşındaki oyuncunun transferinde bonservis istemeyeceği belirtilirken, transferin birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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