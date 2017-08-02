 Berke’ye kanca – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Berke’ye kanca

    Berke’ye kanca

    Galatasaray, Altınordu'dan 'e talip oldu.

    Sarı-kırmızılılar 17 yaşındaki genç eldiven için Altınordu'dan bonservis bedelini belirlemesini istedi. Aslan uzun süre Bursaspor'dan Mert Günok'un peşinden koşmuş ancak M. Başakşehir'e kaptırmıştı.
    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:29
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