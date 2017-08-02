 44.5 milyon euro harcadı – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    44.5 milyon euro harcadı

    44.5 milyon euro harcadı

    Gönderdiği oyunculardan kasasına 35 milyon Euro koyan Galatasaray 5 yeni transfer için 44.5 milyon Euro ödeyecek.



    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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