 Yolunu gözlüyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Yolunu gözlüyor

    Yolunu gözlüyor

    En kısa sürede İstanbul’da olması beklenen hemen kampa katılacak.

    Ndiaye ile anlaşan Galatasaray şimdi de 'nun yolunu gözlüyor. KAP'a açıklama yapacak olan sarı-kırmızılı kulübün en kısa sürede İstanbul'da olmasını beklediği Brezilyalı ön libero sağlık kontrolünden geçer geçmez hemen takımın Avusturya kampına katılacak. Galatasaray'ın 8 milyon euro'ya renklerine bağladığı iddia edilen tecrübeli futbolcu ile Newcastle United da ilgilenmişti. 2014 yılın yaz transfer döneminde 15 milyon euro'ya Porto'dan City'ye gelen Fernando, geçen sezon 26 maçta forma giydi.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:52
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