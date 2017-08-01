 ''Türkiye’de böylesi yok'' – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    ''Türkiye’de böylesi yok''

    ''Türkiye’de böylesi yok''

    Osmanlıspor'u çalıştıran , Ndiaye'nin büyük takımlarda çok rahat oynayabilecek bir futbolcu olduğunu söylemişti.

    Transferi öncesi, Senegalli oyuncu ile bir görüşme yaptığını anlatan Uygun, "Ndiaye her takımda oynayabilir. Ona şunu söyledim, "Sen futbolda yürüyeceksin, namın arkadan gelecek. Gerçekten bedelini verirlerse gidebilirsin. Giderse Galatasaray veya Premier Lig'de kesinlikle oynar. Türkiye'de böyle oyuncu yok. Hem top kapabilen, defans arkasına koşu yapan, gol atabilen, asist yapabilen, pres yapabilen bir oyuncu her yerde başarılı olur" ifadesini kullanmıştı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:26
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