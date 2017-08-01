 Tudor’un ilk tercihiydi – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Tudor’un ilk tercihiydi

    Tudor’un ilk tercihiydi

    Ndiaye’nin transferi en çok Hırvat çalıştırıcıyı mutlu etti.

    Galatasaray yönetimi, Fellaini üzerinde durmasına karşın 'u dinleyerek Osmanlıspor'dan Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Hırvat hocanın, oyunun iki yönünü oynayabilmesi nedeniyle Ndiaye'yi tercih ettiği belirtilirken, iki sezondur Başkent ekibinde başarılı işlere imza atan futbolcunun büyük eleştiri alan Selçuk İnan'a ciddi bir rakip olması bekleniyor.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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