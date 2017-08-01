 Şaşırtan paylaşımlar – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Şaşırtan paylaşımlar

    Şaşırtan paylaşımlar

    Barça’nın Real zaferi fotosuna girmeyen Arda, sonra Galatasaray formalı bir çocukla çektiği kareyi paylaştı. “Dönüyor” yorumları patladı.

    2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona'nın Real Madrid'i 3-2 devirdiği maç sonrası sevinç karesinde yer almadı. Bu olay kafalarda 'ayrılacak mı?' soru işaretini bırakırken yıldız oyuncu 2. bombayı da patlattı. Arda, instagram'dan G.Saray forması giymiş bir çocuk taraftar ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Bu olay 'Galatasaray'a göz kırptı' şeklinde yorumlandı.



    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 04:00
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