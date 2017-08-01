 Mou G.Saray’da! – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Mou G.Saray’da!

    Mou G.Saray’da!
    Cenk Ergün, Fellaini'yi istediklerini açıklarken Mourinho, "Galatasaray'ın beni alması, Fellaini'yi almasından daha kolay" diyerek transfer girişimine son noktayı koydu. Bu sözlerin ardından Eurosport İngiltere esprili bir kolaj hazırladı ve ünlü teknik adam 'yu, G.Saray'a transfer etti.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:59
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