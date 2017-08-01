 Melo, Beşiktaşlı’yı çıldırttı! – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Melo, Beşiktaşlı’yı çıldırttı!

    Melo, Beşiktaşlı’yı çıldırttı!

    taraftarı olan bir Ekşi Sözlük yazarı, Brezilya'da ile ilgili yaşadığı ilginç olayı anlattı.

    taraftarı, "Brezilya'da Corinthias-Palmerias maçında üzerimde Beşiktaş forması varken nereden gördüyse devre arasında soyunma odasına giderken eliyle 4 (yıldız) işareti yaparak beni gösterdi. Uruguay'da iken Penarol ile Palmerias'ın Copa Libertadores maçı vardı. Bu 30 bin kişilik statta nereden gördüyse eliyle yine bana 4 **** işareti yaptı" dedi.

    TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ
    Melo'nun yakın arkadaşı Ümit Akbulut, Brezilyalı oyuncu için ilginç açıklamalar yaptı. Akbulut, "Melo geçen hafta bana 'Türkiye'yi özledim' demişti. Aralık ayında da İstanbul'a gelecek. Reklamını iki hafta önce sosyal medyadan yayınlamıştı. Futbolda her şey mümkün. Galatasaray dışında Türkiye'de başka takımda oynamaz. Hayatta her şey mümkündür" diyerek geri dönüş için açık kapı bıraktı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:41
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