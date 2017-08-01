Melo, Beşiktaşlı’yı çıldırttı!
Beşiktaş taraftarı olan bir Ekşi Sözlük yazarı, Brezilya'da Felipe Melo ile ilgili yaşadığı ilginç olayı anlattı.
TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ
Melo'nun yakın arkadaşı Ümit Akbulut, Brezilyalı oyuncu için ilginç açıklamalar yaptı. Akbulut, "Melo geçen hafta bana 'Türkiye'yi özledim' demişti. Aralık ayında da İstanbul'a gelecek. Reklamını iki hafta önce sosyal medyadan yayınlamıştı. Futbolda her şey mümkün. Galatasaray dışında Türkiye'de başka takımda oynamaz. Hayatta her şey mümkündür" diyerek geri dönüş için açık kapı bıraktı.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:41
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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