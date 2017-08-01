İsviçre’den Konate iddiası

Cimbom’a bir forvet adayı daha...

Sportif direktör Cenk Ergün, basınla yaptığı görüşmede bir forvet transferi daha yapabileceklerini söylerken yeni adaylar da gelmeye devam ediyor. Eren Derdiyok'un beklenenin altında kalması ve Sinan Gümüş'ün ayrılmak istemesi nedeniyle dedikodu kazanı kaynarken Carlos Bacca'dan sonra Moussa Konate ismi gündeme geldi. İsviçre basını Sion'a teklif yapan takımın Galatasaray olduğunu yazdı.